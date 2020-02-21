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  3. 2020 AGİ ne kadar, kaç TL? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları tablosu yayında! İşte AGİ tablosu

2020 AGİ ne kadar, kaç TL? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları tablosu yayında! İşte AGİ tablosu

2020 AGİ ne kadar, kaç TL" Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları tablosu yayında! İşte AGİ tablosu

2020 AGİ ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2020'de zamlanan AGİ ücretleri vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Medeni durumu değişen veya yeni çocuk sahibi olanların aldıkları mevcut AGİ tutarı da değişiyor. Bu nedenle AGİ tablosunu incelemek istiyorlar. 2020 yılı itibari ile zamlanan AGİ tutarlarını haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte 2020 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları tablosu...

2020 yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AGİ ücretleri kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre farklı tutarlarda ödeniyor. Ocak ayında asgari ücretin zamlanması ile AGİ ücretleri de arttı. Asgari ücret AGİ dahil brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Peki, AGİ 2020 ne kadar oldu? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan AGİ tutarları tablosu haberimizde..

2020 AGİ ÜCRETLERİ TABLOSU

Bekar                                220,73TL

Evli eşi çalışmayan                  264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu        297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu        331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışan                     220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu           253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu           286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu           331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu           353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu           375,23 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

KİMLER AGİ ALABİLİR?

AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ’den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ’lerde de artma olmaktadır.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2020 yılında asgari zamma yüzde 15,03'lük artış yapıldı. Yapılan bu artışla asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.  

2019'DA AGİ NE KADARDI?

Bekar 191.85 TL

Evli, eşi çalışmayan 230.22 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259.00 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287.78 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326.15 TL

Evli, eşi çalışan 191.85 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 220.63 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 249.41 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 287.78 TL


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