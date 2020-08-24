2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman?

EGM en az lise mezunu 400 bekçi alımı yapacağını açıkladı. 2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu'nda 'İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır' denildi.



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2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIM BAŞVURUSU NE ZAMAN?



7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.