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  3. 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman?
24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:51 | Son Güncelleme:

2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman?

2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman"

Bekçi olmak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği bekçi alım haberi geldi. Polis Akademisi 2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu'nu yayınladı.

EGM en az lise mezunu 400 bekçi alımı yapacağını açıkladı. 2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu'nda 'İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır' denildi. 

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2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

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