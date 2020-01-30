2019'da en çok altın alan ülke: Türkiye

Geçen yıl altının uluslararası piyasalardaki ons fiyatı 1282 dolardan 1517 dolara yükselirken (şu anda 1578 dolar seviyesinde) merkez bankaları altın alımlarını artırdı.

Dünya Altın Konseyi’nin yayımladığı ‘Altın Talebi Trendleri 2019’ raporuna göre merkez bankaları geçen yıl 650 ton net altın alımı yaptı. Geçen yıl en çok altın alımı yapan merkez bankası ise 159 tonla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) oldu. TCMB’yi 158 tonla Rusya Merkez Bankası ve 96 tonla Çin Merkez Bankası izledi. Türkiye 2018 sonunda resmi altın rezervi en fazla olan 21. ülkeyken 2019 sonunda 14. sıraya yükseldi.