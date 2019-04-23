2019 KKK uzman erbaş alımı ne zaman bitiyor? KKK uzman erbaş alımı son tarih!

2019 KKK Uzman Erbaş alımlarının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile binlerce yeni personel alımının gerçekleşeceği söylenmişti. Uzman Erbaş alımlarının başvuruları ise 5 Mart tarihinde başlamıştı. Binlerce başvurunun yapıldığı Uzman Erbaş alımlarının sonuçlanmasına ise kısa bir süre kaldı. Başvurusu kabul edilen adaylar gerekli belgeleri belirtilen süre içerisinde teslim etmek zorunda. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre ise başvurusu kabul edilen adaylar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaklar. 2019 KKK Uzman Erbaş alımı hakkında her şey haberimizde…

KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI 2019 NE ZAMAN SON?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak istihdam edilmek üzere, 5 Mart 2019 tarihinde paylaşılan uzman erbaş alımı için başvuruda bulunan adayların meraklı bekleyişi 12 Nisan itibarıyla sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı, ön başvuruları değerlendirdi ve başvuru sonuçlarını adaylar ile paylaştı.

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NE ZAMAN?

Uzman erbaş adayları, yapacakları sorgulama neticesinde seçim aşaması faaliyetlerine hangi gün katılacaklarını öğrenebiliyor. MSB tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, 30 Mayıs 2019 tarihine kadar gruplar halinde seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacak.

BAŞVURULARIN ARDINDAN YAŞANAN SÜREÇ

Başvuruları kabul edilen kişilerin listesi Personel Temin Dairesi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden açıklanır. Bunun yanı sıra SMS ve e-mail üzerinden bildirim yapılır. Sınava girecek kişilerin talep edilen evrakları eksiksiz olarak getirmeleri zorunludur. Eksik veya yanlış belge verenlerin adaylığı kabul edilmez. Adayların daha sonraki adımlarda şu aşamaları geçmeleri gerekiyor:

-Yazılı sınav,

-Başvuru aşamasında verilen belgelerin incelenmesi ve kayıt kabul aşaması,

-Boy ve kilo oranlarının kontrolü ve fiziki değerlendirme,

-Fiziki yeterlilik testleri,

-Mülakat aşaması,

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması,

Yazılı sınavda adaylara 100 soruluk bir test yapılır. Her bir aşamayı başarılı bir şekilde geçen adaylar, diğer aşamalara tabii olacaktır. Bu aşamalar arasında fiziki yeterlilik testinin kendine özel kriterleri vardır. Fiziki yeterlilik testine girilebilmesi için, herhangi bir sağlık sorununun olmadığına dair doktor raporu gerekir. Sağlık raporu aile hekimlerinden alınabilir. Doktor kaşesi ve doktor imzasının olmadığı raporlar kabul edilmez.

Sınav Ankara Cebeci’de Personel Temin Başkanlığı’nda veya diğer sınav merkezlerinde yapılacak. Sınavda başarı sağlayan ve diğer aşamalarında sonuçları olumlu olan adayların duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak. Sitenin takip edilmesi alımlar hakkında bilgi almak için gayet önemli.