2019 kamu işçisi toplu sözleşmesi zammı ne kadar? Kamu işçileri zammı son dakika haberleri merak edilmeye başladı. Kamuda çalışan yaklaşık 200 bini aşkın kişiyi ilgilendiren ücret zammı ile ilgili son dakika gelmeye başladı. Yüz binlerce kamu çalışanının gözünü toplu iş sözleşmesine dikti. 2019 kamu işçisi toplu sözleşmesi zammı ne kadar? diye merak ediyorsanız işte kamu işçisi toplu sözleşmesi son dakika haberleri..

2019 KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞMESİ ZAMMI NE KADAR?

Türk-İş, taşeron işçilerin de sözleşme kapsamına alınmasını istedi ve istediği zam teklifini sundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün saat 15.00'de zam teklifine yanıt verecek. 2019-2020'deki ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün yapılacak.

300 LİRA İYİLEŞTİRME

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücret artış teklifini Bakan Selçuk'a sunmuştu. Türk-İş en düşük aylık brüt ücretin 3 bin 500 liraya çekilmesini ve bu ücretlere 300 lira iyileştirme yapılmasını istedi. Ayrıca birinci 6 ay için yüzde 15, sonraki 1.5 yıllık dönemde de 6 ayda bir enflasyon oranında artış ve yüzde 3 refah payı talep etti. Geçen yıl daimi işçi kadrosuna alınan işçilerin de bu toplu iş sözleşmesi kapsamına, KİT'ler, belediyelerdeki taşeron işçilerin de daimi kadroya alınması da diğer talepler arasında yer alıyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Toplu İş Sözleşmeleri;

İşçinin işyeri meslek değişikliği koşullarının sendika, işveren ve işçinin genel haklarını ve yükümlülüklerini,

İşyerinde yasalar, yönetmelikler ve tis hükümlerince işveren ile işçilerin katılımıyla oluşturulacak işyeri kurulların yapısını, yetkisini, amaçlarını, işlevlerini,

Hizmet akitlerinin yapılmasını ve sona erdirilmesini,

Çalışma sürelerini; (normal çalışma sürelerini, fazla çalışmaları, vardiya çalışmaları, gece çalışmaları vb.), bayram, genel, hafta ve akdi tatil günlerini,

Ücret ödeme biçimlerini, ücret sistemlerini, ücret artışı zaman ve biçimlerini ve ücret düzeylerini, İşçilik primlerini,

Parasal (ikramiye vb.) ve iş ve sosyal işyeri değişikliklerini yardımların (yemek, doğum, taşıma vb.) düzenlenmesini,

İşyeri çalışma koşullarının belirlenmesi; işçi sağlığı ve iş güvenliği, vizite işlemleri, emzirme odaları ve kreşlerin kurulması ve işletilmesini,

Uyuşmazlıklarının belirlenmesi ve çözümlenmesini,

İşçilerin meslek eğitimlerinin sağlanması ya da kurslara katılmaları koşullarının belirlenmesini,

İşyeri sendika temsilcilerinin hakları, yükümlülükleri, yetkileri ve işverenle görüşme biçim ve yöntemleri, temsilci eğitim izinlerini,

İşyeri ya da işletmenin sosyal tesislerinden yararlanma koşulları ve biçimleri gibi birçok konuyu kapsarlar.