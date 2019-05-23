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2022 aylığı nasıl alınır?

2022 aylığı nasıl alınır"

2019 yılında 2022 maaşlarına, 65 yaş yaşlılık maaşlarına ve engelli maaşlarına zam gelecek mi, 2019 yılında ne kadar olacak sorusu binlerce vatandaşın gündeminde

581 bin kişiye ödenen 543,25 lira tutarındaki 65 yaş aylığı Ocak'ta 603,82 ya da 606,21 liraya çıkabilecek. Ayrıca bu ödemeden yararlanmada gelir sınırı artacak. Bu sınır bu yıl 483,63 liraydı. Ocak'ta 609,67 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Devlet, yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 650,51 lira veriyor. Ocak'ta aylığın tutarı yüzde 40-60 engeli olanlarda 482,04-483,94 lira, yüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 723,04-725,90 lira olabilecek. Kişi başı gelir şartı da 609,67 liraya çıkacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI

Evde engelli ya da yaşlı yakınına bakanlara bin 179 lira ödeniyor. Bu ödeme de Ocak'ta bin 310- bin 315 liraya çıkabilecek. Bu ücreti almak için kişi başı gelir sınırı da Ocak'tan itibaren bin 219 lira 34 kuruş olacak.

Doğum Yılının Son Rakamına göre ödeme günleri

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü, 
1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü, 
2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü, 
3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü, 
4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz SYDV kurumuna engelli maaşı için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için istenen evrakları tam bir şekilde başvuru esnasında teslim etmek gerekmektedir. Evraklarında eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvurularını tamamlayan adaylara vakıf tarafından başvuru alındı belgesi verilmektedir. Engelli maaşı başvuruları en fazla 1 ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru yapan bireyin muhtaçlık değerlendirilmesi ise yaşadığı ev hanesinin geliri dikkate alınarak yapılmaktadır. Ayrıca engelli maaşına başvuracak kişinin yaşı da önem arz etmektedir. Başvuran kişinin 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. 65 yaşından büyük olanların ise en az %70 oranında engellinin bulunması gerekmektedir.

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