2019 AGİ kaç TL oldu?
Asgari ücretle çalışanlarının en çok merak ettikleri AGİ dahil asgari ücret tutarı beklentisi belli oldu.
Tüm çalışanlara her ay verilen Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) tutarı çalışanın medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişiyor. AGİ tutarı halen 152,21 ile 258,76 lira arasında bulunuyor. Asgari ücret brüt 2 bin 532 lira olursa, AGİ 189,90 ile 322,83 lira aralığına yükselecek. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle net rakamlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak.
AGİ'nin 2019 yılında zam sonrasında şöyle olması bekleniyor :
Bekar 189,90 TL
Eşi çalışmayan, çocuksuz 227,88 TL
Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 256,37 TL
Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 284,85 TL
Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 322,83 TL
Eşi çalışan, çocuksuz 180,90 TL
Eşi çalışan, 1 çocuklu 218,39 TL
Eşi çalışan, 2 çocuklu 246,87 TL
Eşi çalışan, 3 çocuklu 284,85 TL