2019 Asgari geçim indirimi nedir?

AGİ tutarı 2018 yılında 152,21 ile 258,76 lira arasındaydı. Yeni asgari ücretle birlikte AGİ 2019 yılında en düşük 191,85 TL - en yüksek tutar 326,15 TL oldu. İşte tüm çalışanların 2019 yılı AGİ ödemeleri:

Bekar 191.85

Evli eşi çalışmayan 230.22

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışan 191,85 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL