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AGİ tutarı 2019 yılında ne kadar olacak?

AGİ tutarı 2019 yılında ne kadar olacak"

2019 Ocak ayıyla birlikte hem çalışan hem de çalışmayanlar zam alacak.

Çalışanlara her ay verilen Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) tutarı çalışanın medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişiyor. AGİ tutarı halen 152,21 ile 258,76 lira arasında bulunuyor. Asgari ücret brüt 2 bin 532 lira olursa, AGİ 189,90 ile 322,83 lira aralığına yükselecek.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşı da halen en düşük 805,63, en yüksek bin 611 lira 28 kuruş olarak uygulanırken; brüt asgari ücret 2 bin 532 lira olursa en düşük maaş bin 5 lira 11 kuruşa, en yüksek maaş da 2 bin 10 lira 23 kuruşa çıkacak. 

Asgari ücreti 2018 yılında yüzde 14.2 oranında zam yapılmış ve brüt 2.029,50 lira, net 1.603,12 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretli günlük 67,65 lira alıyor. 1 Ocak 2019 itibariyle yeni asgari ücret geçerli olacak.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA!

Asgari ücrette elinize geçecek maaş net maaş 1603 ?'dır. Aile durumunuza göre de AGİ ödemesi alırsınız. Evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınız AGİ'nizi etkiler. Dolayısı ile alacağınız maaş da değişir. Kısaca AGİ dahil asgari ücret ödemeleri aşağıdaki gibidir;

- Bekar, çocuksuz - 1603

- Evli, eşi çalışmayan - 1633,5

- Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4

- Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2

- Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6


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