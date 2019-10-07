KYK personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine bağlı olarak bilinen Kredi ve Yurtlar Kurumunun 10 bin 900 kişilik memur ve personel ataması yapması bekleniyor ancak atamaların henüz hangi tarihte yapılacağı bilinmemektedir. Kurumdan resmi bir ilan ya da duyuru gelmediği için tarih hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK bilindiği üzere farklı pozisyonlar için atamalar gerçekleştirmektedir. Buna göre yurt yönetim memuru, öğrenci işleri memuru, malzeme memuru, teknik servis görevlisi, hizmetli, şoför vb. gibi kadrolara alımlar yapılmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumunun bu sene memur ataması yapması beklenmekte.

KYK NEDİR?

Yüksek Öğretim kurumlarına yerleşme başarısını gösteren ve belirli şartları taşıyan öğrencilere, burs, öğrenim kredisi, harç kredisi ve barınma imkânı sağlayan kurumdur. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun amacı yüksek öğrenim öğrencilerinin; çağdaş ve güvenilir barınma, beslenme, kredi/burs hizmetleriyle öğrenimlerine; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.