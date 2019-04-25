2018 Asgari ücret destek tutarı kaç TL oldu? AGİ dahil net asgari ücret...

2018 yılı için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 lira, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 lira olarak belirlendi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesinin birinci fıkrası kapsamında tespit edilen prime esas kazanç tutarı, 18 Ekim 2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde 180 lira olarak uygulanacak.

2018 ASGARİ ÜCRETE DESTEK TUTARI KAÇ LİRA?

2018 yılı için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 lira, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 lira olarak belirlendi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesinin birinci fıkrası kapsamında tespit edilen prime esas kazanç tutarı, 18 Ekim 2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde 180 lira olarak uygulanacak.

2018 NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET KAÇ TL?

2018 asgari ücret tutarı, 30286 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı.

Buna göre;

- 2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL

- 2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL

- 2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL

- 2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL

- 2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi.