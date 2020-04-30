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  3. 200 milyon liralık sukuk ihracı atağı

200 milyon liralık sukuk ihracı atağı

200 milyon liralık sukuk ihracı atağı

Emlak Katılım, yapmayı planladığı 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı için, önceki gün ve dün talep topladı.

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, kira sertifikası piyasasının her geçen gün gelişerek büyüdüğünü belirterek, kira sertifikası ihracı yoluyla hem kaynak çeşitliliğini artıracaklarına hem de daha fazla hacme ulaşacaklarına inandıklarını belirtti. Bayraktar, faizsizlik prensibiyle çalışan yatırım ve emeklilik fonlarının her geçen yıl büyümesiyle birlikte piyasada kira sertifikası ihraçlarına olan talebin daha da artacağını öngördüklerini aktardı.

YENİ BİR DÖNEM AÇILDI

Bayraktar, Kovid-19 salgınının dünya ekonomi dinamiklerini derinden etkileyerek yeni bir dönemin kapılarını açtığına işaret eden Bayraktar, “Esnafımızın, KOBİ’lerimizin, iş adamlarımızın gücüne, potansiyeline güveniyoruz. Birlik olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin, geleceğe yönelik yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz” dedi.


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