200 milyon liralık maske fabrikası açılıyor

Tesisin 200 milyon lira yatırımla hayata geçeceğini belirten Akkuş, “Günlük 8 milyon 640 bin adet maske üreteceğiz. 3 aylık üretimimizin yüzde 30’unu Sağlık Bakanlığı’na hibe edeceğiz” dedi.

AYLIK 260 MİLYON ADET



Kısa süre içerisinde fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Akkuş, şu bilgileri verdi: “1 ay önce ekibimiz projeler geliştirdi. Bu projeler arasında maske üretimi, hızlıca hareket edebileceğimiz alan oldu. Hadımköy’deki tesisimizi maske üretimine uygun hale getirebileceğimizi gözlemledik. Hemen makine parkuru için sipariş verdik. 100 makine, yüzde 60 kapasiteyle günlük 8 milyon 640 bin adet, aylık ise 260 milyon adet üretim yapacak. Şu an 20 kişilik ekip, tesisi üretime hazır hale getirmek için var gücüyle çalışıyor.”