200 milyar dolarlık hedefe ulaşabiliriz

Üçüncü paneli Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’la gerçekleştiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “ABD’ye maske yardımıyla yarattığımız bu havayı korumalıyız. Böylelikle ABD ile ikili ticarette 100 milyar dolar hedefimizle ilgili olumlu adımlar atılacağına inanıyorum. Virüs sonrası hedefimizi ihracatçılarımızın gayretiyle 200 milyar dolara bile ulaştırabiliriz” dedi.