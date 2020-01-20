Altın fiyatları 20 Ocak 2020 ne kadar, kaç lira? Gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık..

20 Ocak 2020 altın fiyatları ne kadar, kaç lira? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Yeni yılın ilk günlerinden beri yükselerek devam eden altının son dakika fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altındaki yükselişten dolayı gram altına yönelmeler arttı. Yastıkaltı birikim aracı olan altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği merak konusu. Gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık haberimizde..

20 OCAK 2020 ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 295,59 satışta 295,69 liradan

Çeyrek altın bugün alışta 473,03 liradan satışta 484,86 liradan

Yarım altın bugün alışta 946,06 liradan satışta 969,71 liradan işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 294,80 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem gördü.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI



Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 294,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 294,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 294,80 liradan, bin 942 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 963 liradan, 269 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 273 liradan, bin 897 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 917 liradan, 949 liradan alınan Yarım Ziynet 959 liradan ve 475 liradan alınan Çeyrek Ziynet 480 liradan satıldı.