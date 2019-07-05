20 bin üniversiteliye günde 67 TL ödenecek

Üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri 'Sosyal Çalışma Programları’na seçilen öğrenciler çekilişle belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı ve 200 bin kişinin başvurdu programdan yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu’ndaki kura töreninde yaptığı konuşmada haftada 3 gün katılımın olacağı programla gençlere günlük 67 lira ödeme yapılacağını söyledi.

BECERİLERİ GELİŞECEK

Selçuk, programı gençlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarladıklarını ve Türkiye’ye özgü yeni bir model olarak hizmete sunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: “Programlarla, doğanın korunmasından restorasyon çalışmalarına kadar pek çok alanda gençlerimizin enerji ve yeteneklerinden istifade edeceğiz. Böylelikle, gençlerimiz iş hayatına atılırken, sosyal becerilerini geliştirecekler.”

Burs ve kredi kesilmeyecek

Sosyal Çalışma Programı’nın öğrencilerin öğrenim hayatını olumsuz etkilememesi için temmuz, ağustos ve eylül aylarıyla sınırlandırıldığına işaret eden Selçuk şöyle konuştu: “Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesilmeyecek."