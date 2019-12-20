20 Aralık altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı, anlık..

20 Aralık altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu altın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Özellikle hafta sonu öncesi altın alacak olanlar son dakika altın fiyatları internette arıyor. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,20 lira oldu. 20 Aralık altın fiyatları ne kadar, kaç TL? diye merak edenler için işte çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı, anlık..

20 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın bugün alışta 282,44 liradan satışta 282,53 liradan

Çeyrek altın bugün alışta 451,97 liradan satışta 463,27 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,71 artışla 282,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 459,00 lira, Cumhuriyet altını 1.879,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,71 yükselişle 282,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,00 280,20 282,00 282,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.845,00 1.866,00 1.858,00 1.879,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,50 259,50 257,00 261,00

Lira(Tam) Ziynet 1.803,00 1.823,00 1.816,00 1.836,00

Yarım Ziynet 902,00 912,00 908,00 918,00

Çeyrek Ziynet 451,00 456,00 454,00 459,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 282 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,20 liradan, bin 858 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 879 liradan, 257 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261 liradan, bin 816 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 836 liradan, 908 liradan alınan Yarım Ziynet 918 liradan ve 454 liradan alınan Çeyrek Ziynet 459 liradan satıldı.