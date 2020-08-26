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  3. 2 Türk kadına küresel görev! Ceyla Pazarbaşıoğlu, IMF'de Başkan Yardımcısı oldu
26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:03 | Son Güncelleme:

2 Türk kadına küresel görev! Ceyla Pazarbaşıoğlu, IMF'de Başkan Yardımcısı oldu

2 Türk kadına küresel görev! Ceyla Pazarbaşıoğlu, IMF'de Başkan Yardımcısı oldu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü'nün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun getirildiğini duyurdu. Nielsen'de, yaklaşık Didem Şekerel Erdoğan da, toplam 55 ülkenin Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı görevine atandı.

Halihazırda Dünya Bankası’nda Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Pazarbaşıoğlu, yeni görevini 15 Eylül’de devralacak. Ceyla Pazarbaşıoğlu, Dünya Bankası Grubu’na katılmadan önce de 23 yıl boyunca IMF’de çeşitli görevlerde bulunmuştu.

55 ÜLKEYİ BAĞLADILAR

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen’de, yaklaşık 4 yıldır Türkiye Genel Müdürlüğü ve EEMEA Rusya Perakende Grup Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Didem Şekerel Erdoğan da, toplam 55 ülkenin Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı görevine atandı. Böylece araştırma şirketi Nielsen, ilk defa bir Türk kadınına küresel sorumluluk verdi.

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