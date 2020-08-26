2 Türk kadına küresel görev! Ceyla Pazarbaşıoğlu, IMF'de Başkan Yardımcısı oldu

Halihazırda Dünya Bankası’nda Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Pazarbaşıoğlu, yeni görevini 15 Eylül’de devralacak. Ceyla Pazarbaşıoğlu, Dünya Bankası Grubu’na katılmadan önce de 23 yıl boyunca IMF’de çeşitli görevlerde bulunmuştu.

55 ÜLKEYİ BAĞLADILAR



Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen’de, yaklaşık 4 yıldır Türkiye Genel Müdürlüğü ve EEMEA Rusya Perakende Grup Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Didem Şekerel Erdoğan da, toplam 55 ülkenin Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı görevine atandı. Böylece araştırma şirketi Nielsen, ilk defa bir Türk kadınına küresel sorumluluk verdi.