2 Nisan 2020 altın fiyatları: Canlı anlık çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar?

2 Nisan itibari ile altın fiyatları merak ediliyor. Canlı anlık çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı tüm yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altın fiyatları koronavirüs salgını sebebi ile yükselişe geçti. Güvenli liman olarak tabir edilen altın tarihi rekor seviyeye ulaştı. İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 339,63 liradan alınıyor ve 339,88 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 509 liradan alınıyor, 521 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.014,59 liradan alınıyor, 1.041,44 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın bugün 2136 liradan alınıyor, 2183 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altın bugün 2.110,00 liradan alınyor, 2.142,00 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 340 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 338 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 334.11 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 341.89 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 11.50 itibarıyla yüzde 1.53 oranında yükselişle 340.69 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 1.12 oranında yükselişle 1594 dolardan işlem gördü.