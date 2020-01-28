2 milyon kişi tatilini erkenden aldı

Turizm sektörü, erken rezervasyonda yaşanan hareketlilikle bu yıl yeni bir rekorun sinyalini veriyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, yaptığı açıklamada, turizm sektörü olarak yeni yıla hızlı girdiklerini söyledi. Ara tatilde kültür turlarına ve termal otellere yoğun ilgi olduğunu belirten Gencer, şu anda kayak merkezlerinde de boş yer kalmadığını ifade etti.

% 40’I FAYDALANIYOR

Gencer, yaz sezonuna ilişkin de şöyle konuştu: “Erken rezervasyon kampanyamız kasım sonunda başladı. Şu anda erken rezervasyonda 3’üncü dönemdeyiz. Yine indirimler devam ediyor. Çok yoğun talep var. Geçen sezon tatilcilerin yüzde 40’ı erken rezervasyondan faydalanmıştı. Bu sezon da aynı olacak gibi. Amacımız yerli turistin de ucuz tatil yapabilmesini sağlamaktı, bunu da başardık.”

9 TAKSİT İMKANI VAR

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da yüzde 50 indirim ve 9 taksit imkanının sunulduğu erken rezervasyonun artık oturmaya başladığını vurguladı. Talebin hızla arttığına değinen Polatoğlu, “Yılbaşına kadar 2 milyon kişi erken rezervasyondan faydalandı ve stoklarımızın yüzde 65’ini yılbaşına kadar çıkardık. Buna yurtiçi otel alanlar, kültür turları alanlar ve yurtdışı erken rezervasyon yaptıranlar dahil” diye konuştu.

TÜKETİCİYE ‘UCUZ OTEL’ UYARISI

Otel fiyatlarına geçen yıla göre sadece enflasyon oranında zam yapıldığını dile getiren Cem Polatoğlu, tatil zamanı yaklaştıkça indirimlerin azalacağı için tüketicilere bir an önce istedikleri turu satın almaları tavsiyesinde bulundu.

KAÇAĞA DİKKAT!

Yerli turistin bu yıl da Antalya, Alanya, Bodrum, Çeşme gibi geleneksel tatil merkezlerini tercih ettiğine dikkat çeken Polatoğlu, “Fiyatı ucuz diye internet acentelerinden tur almasınlar. Birçoğu kaçak acente. TURSAB üyesi seyahat acentesi olmasında fayda var” değerlendirmesinde bulundu.

GÖBEKLİTEPE DOPİNGİ: URFA’YA UÇUŞLAR % 69 ARTTI

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Göbeklitepe, Balıklıgöl, Şanlıurfa Kalesi, Fırfırlı Cami, Şanlıurfa Müzesi ve Eyyüp Peygamber Makamı gibi yerlerin de bulunduğu kente yönelik ilgiyi her geçen gün artırıyor. Enuygun.com’un açıklamasına göre, Şanlıurfa’ya uçuşlar için 2019’da yapılan bilet aramalarında önceki yıla göre yüzde 69 artış yaşandı. Özellikle Göbeklitepe’yi konu alan dizilerin yayımlanmaya başlanmasıyla Şanlıurfa’ya uçak bileti aramalarında sadece aralıktan bu yana yüzde 22’yi bulan yükseliş görüldü.