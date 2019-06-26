2 milyar euroluk fabrika 2022'de tamam

Sümer DEMİRCİLER

VW’nin son yıllarda yapacağı en büyük üretim tesisi yatırımda Bulgaristan ile Türkiye arasındaki yarışın galibi ülkemiz oluyor. Dış basında sıklıkla yayınlanmaya başlayan haberler ve yaşanan gelişmeler fabrika yatırımında ipi Türkiye’nin göğüslediğini ortaya koyuyor. Alman Handelsblatt gazetesi VW yönetiminin kurulacak fabrika için kararını Türkiye olarak verdiğini ancak resmi açıklamanın henüz yapılmadığını yazdı.

SATIŞLAR ETKİLİ OLDU

Handelsblatt’ın haberinde işgücü maliyetlerinin uygun olması dışında Türkiye’nin çok gelişmiş yan sanayisinin verilen kararda etkili olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu yılkı düşüşe rağmen VW’nin yıllardır Türkiye’nin en çok satan markası olması ve özellikle Passat modelinin birçok resmi kurumda makam aracı olarak kullanılmasının da marka açısından cazip olduğunun altı çizildi.

DAVET GÖNDERİLDİ

Daha önce de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Frankfurter Allgemeine Zeitung’a (FAZ) açıklamalarda bulunmuş ve markaya önemli mesajlar vermişti. Volkswagen ile devam eden müzakereleri yürüten Arda Ermut, Türkiye’nin avantajlı olduğu noktalara dikkat çekerek, fabrikanın sadece yatırım olarak değil sembolik olarak da taşıdığı önemi vurgulamıştı.

CEO, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Almanya'nın saygın gazetelerinden Frankfurter Allgemeine’nin Volkswagen (VW) yönetim kurulundan kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yaptı. Önümüzdeki süreçte resmi açıklamanın yapılacağı da belirtildi.

AKŞAM, 11 Aralık 2018'de söz konusu gelişmeyi ilk olarak duyurmuştu.

2 MİLYAR EURO YATIRIM

Kurulacak fabrika için İzmir ve Manisa’nın adı geçerken VW’nin yeni fabrikasında grup markaları için ortak üretim yapılacağı biliniyor. Yeni tesis için 1.3 ila 2 milyar euro yatırım yapılması bekleniyor.

5 BİN İSTİHDAM

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikada VW markalarından Skoda Karoq ve Seat Ateca üretimi yapılacak. 2022’de üretime başlayacak fabrika bölgenin en önemli üretim tesislerinden olacak.