2 Eylül 2019 altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları..

2 Eylül 2019 altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında bulunuyor. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracı oluyor. Altın fiyatları yeni haftaya girmeden önce küçük ve büyük yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın geçen haftayı gram altında alışta 287,62 liradan satışta 287,69 liradan, çeyrek altında ise alışta 462,52 liradan satışta 474,13 liradan kapadı. 2 Eylül 2019 altın fiyatları ne kadar oldu? diye araştıranlar için güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları haberimizde yer alıyor..

2 EYLÜL 2019 ALTIN FİYATLARI

Gram altın alışta 284,61 liradan satışta 284,71 liradan, çeyrek altın alışta 457,70 liradan satışta ise 469,13 liradan , yarım altın ise alışta 915,51 liradan, satışta 938,74 liradan işlem görüyor.

ALTIN GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

29 Ağustos'ta yükselişle başlayan gram altın, saat 11:45 itibarıyla 288,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 471 lira, Cumhuriyet altını 1.930 liradan satıldı. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.543,0 dolardan alıcı buldu.

Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, Avro Bölgesi'nde yaşanan siyasi hareketliliğin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ekonomik ve tüketici güven endeksi ile ABD'de 2. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.