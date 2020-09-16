2 Ekim'de teslim alınıyor! Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun 30 Kasım’da fırlatacağını belirterek, 5B uydusunu da 2021’in ikinci çeyreğinde fırlatmayı planladıklarını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü’nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’na katıldı. Karaismailoğlu, 5 yıl önce 3 ekip ve 18 kişiyle başlayan yarışmaların bugün, 149 ekip 900 yarışmacıyla yapıldığını anımsatarak, “Bu yıl müthiş bir katılım var. Türksat’ın düzenlediği model uydu yarışması, her yıl devam edecek. Önümüzdeki yıllarda uzayda çok büyük gelişmeler olacak” dedi.

6A TAMAMEN YERLİ



5A uydusunun 2 Ekim’de teslim alınacağını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “30 Kasım’da uzaya fırlatacağız. Bütün planlamalarımızı yaptık. 5B uydumuzu da 2021’in ikinci çeyreğinde fırlatmayı planlıyoruz. Türksat 6A uydusunun da tamamen yerli ve milli olarak Ankara’da imalatları devam ediyor. Bunu da 2022’de fırlatmayı hedefliyoruz.” Sanayi Bakanı Varank da, Model Uydu Yarışması’nın, ilk senesinde 3 takımla düzenlendiğini anımsatarak, “Bu sene 3’ü yabancı olmak üzere 149 takım bu yarışmaya katıldı” diye konuştu.

TEKNOFEST HEYECANI ANADOLU’YA YAYILDI



TEKNOFEST’e bu yıl 100 binden fazla başvuru yapıldığını belirten Varank, lise seviyesinde de başvuruların gelmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. Gelecek hafta yarışmaların finallerinin yapılacağını aktaran Varank, şunları kaydetti: “Finalleri 24 Eylül’den itibaren gerçekleştireceğiz. 27’sinde de kapanışı yapacağız. Bu sene bir yenilik getirmek istemiştik. Anadolu’ya TEKNOFEST heyecanını yaymak istemiştik. Gaziantep’te düzenliyoruz. Bütün kategorilerde yarışan yarışmacılarımıza 3 milyon liraya yakın ödül veriyoruz. Bu heyecanı geliştirerek devam ettirmek istiyoruz.”

SÜRÜ İHA YARIŞMASINDA İLK AŞAMA BİTTİ



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi kapsamında mikro ölçekli firmalar ve KOBİ’lerin katılımıyla düzenlediği yarışmanın da ilk aşaması tamamlandı. Yarışmaya 26 firma başvurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Birinci fazın ilk aşamasını Kalecik İHA Test Merkezi’nde gerçekleştirdik” dedi.