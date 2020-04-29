2 bin üniversiteli pandemiye karşı seferber oldu

Son başvuru tarihi 5 Mayıs 2020 olan yarışmaya ilk iki haftada 2 bine yakın üniversite öğrencisi başvurdu.

5 HAZİRAN SON TARİH



Yarışmada üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar, “Pandemi Öncesi”, “Pandemi Sırası” ve “Pandemi Sonrası” olmak üzere 3 ana kategori altında yer alan 18 farklı senaryodan birini seçerek proje üretecekler. Takımlar, 5 Haziran 2020’ye kadar projelerini geliştirmek için çalışacak.

180 BİN TL ÖDÜL



Yarışma sonunda her 3 ana kategoride birinci, ikinci ve üçüncü takım belirlenecek. Birinci takımlar 25 bin TL, ikinci takımlar 20 bin TL, üçüncü takımlar 15 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Dokuz takımın dereceye gireceği yarışmada toplam 180 bin TL para ödülü dağıtılacak.