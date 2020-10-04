2 bin kadın ‘inek' örerek ayda 1000 lira kazandı

Sütaş’ın 45. yıl reklam kampanyasında kullandığı sevimli reklam kahramanı ‘Buzu’ ev kadınlarına kazanç kapısı oldu. Online alışverişlerde promosyon ürünü olarak sunulan örme inek Buzu ile Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlara destek olmayı hedefleyen şirket, örgü seven kadınlara ulaşarak, Buzu’yu fabrikada değil elde ürettirdi. Sütaş Grubu Ana Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Karakaş Soyluoğlu, Buzu’yla 2 bine yakın kadına ulaştıklarını belirterek, kadınların örgü örerek 2 milyon TL’ye yakın gelir elde ettiğini söyledi. Projedeki kadınların aktif olarak geliri bulunmadığını ifade eden Soyluoğlu, şöyle konuştu:

1 KİŞİDEN 20 BUZU

“Bu kadınlar arasında hayatları boyunca hiç kendi parasını kazanmamış kişiler de pandemi nedeniyle işini kaybetmiş kişiler de var. ‘Bu sayede ilk kez çocuklarıma kendi paramla harçlık verebildim’ diyenler oldu. Bu bizi çok duygulandırdı.” Bir Buzu’nun 1-1.5 günde örülebildiğini ve bir kadının ayda 20 adedin üzerinde Buzu örebildiğini ifade eden Soyluoğlu, “Kadınlarımız bu işten ayda ortalama 500 - 1000 TL arasında gelir elde etti.”

Online alışveriş trafiği arttı

Özellikle pandemi döneminde online alışveriş trafiğin arttığına dikkat çeken Eylem Karakaş Soyluoğlu, biz de bu dönemde online alışveriş sitemiz Sütaş Market’te soğuk zinciri koruyarak 24 saat içinde teslimat yapmaya başladık. Her 200 TL üzeri alışverişte de el emeği göz nuru Buzu’larımızı hediye etmeye devam ediyoruz. Buzu’ları alanlar aynı zamanda örgü örerek gelir elde eden kadınlara da destek olmuş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

