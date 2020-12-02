2 Aralık 2020 güncel altın fiyatları ne kadar? Canlı, anlık, çeyrek altın ve gram altın fiyatları!

Güncel altın fiyatları tüm altın alıp satacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar gelirken altına önem giderek artıyor. Son zamanlardaki hareketliliğini sürdüren gram altın bugün 455 liradan işlem görüyor. 2 Aralık 2020 güncel altın fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...



2 ARALIK 2020 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişiklikler yatırımcısı ve altın alacak olanlar tarafından merak ediliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 455,72 liradan alınıyor, 455,82 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 740,40 liradan alınıyor, 748,70 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.481,00 liradan alınıyor, 1.505,80 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün 2.962,00 liradan alınıyor, 2.982,10 liradan satılıyor.