2 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? İşte çeyrek altın, gram altın fiyatları..

2 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusu merak ediliyor. Hem düğünlerde hediyeleşme aracı olarak kullanılan hem de yatırım aracı olarak kullanılan altın haftaya nasıl başladı araştırılıyor. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,44 azalışla 269,00 liradan tamamladı. 2 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde..

2 ARALIK 2019 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın bugün alışta 269,80 liradan satışta 269,89 liradan

Çeyrek altın alışta 431,72 liradan satışta 442,52 liradan

Yarım altın ise alışta 863,37 liradan satışta 884,96 liradan işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,44 azalışla 269,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.792,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 269,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,00 270,20 268,80 269,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.780,00 1.801,00 1.771,00 1.792,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00 250,00 245,00 249,00

Lira(Tam) Ziynet 1.739,00 1.759,00 1.731,00 1.751,00

Yarım Ziynet 870,00 880,00 866,00 876,00

Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 433,00 438,00

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 268,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269 liradan, bin 771 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 792 liradan, 245 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 249 liradan, bin 731 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 751 liradan, 866 liradan alınan Yarım Ziynet 876 liradan ve 433 liradan alınan Çeyrek Ziynet 438 liradan satıldı.