2 akademisyen ‘yapay göz'le İsrail ve Fransa'ya rakip oldu

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Akademisyen Aytül Erçil ve Ceyhun Burak Akgül tarafından kurulan görüntü işleme teknolojisi firması Vispera, İsrail ve Fransız iki firmayla birlikte alanında dünyadaki 3 firma arasına girdi. Market raflarını kameralarla 7/24 izleyip raf yönetimini kolaylaştıran şirket, Türk teknolojisini 17 ülkeye ihraç etmeye başladı. Yemek Sepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Logo Yazılım’ın kurucusu Tuğrul Tekbulut ve Maçkolik’in yaratıcısı Erdem Yurdanur’un da aralarında bulunduğu Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin hocası olan Prof. Dr. Aytül Erçil, otomotiv, gıda, perakende sektörlerine görüntü işleme teknolojileri üreterek verimliliklerini yüzde 15 artırdıklarını söyledi.

DÜNYADA İLK 3’E GİRDİ



Yine kendisi gibi bir akademisyen olan Dr. Ceyhun Burak Akgül’le birlikte Vispera’yı 2014’te kurduklarını anlatan Aytül Erçil, “Şu anda dünyada yapay görme teknolojileri üretiminde Fransız ve İsrailli iki şirketle birlikte ilk 3 firma arasındayız. Ciromuzun yüzde 45’ini yurtdışından sağlıyoruz. 2 yıl üst üste yüzde 250 büyüdük. Ülke olarak kendimize güvenimiz olursa dünyanın önemli teknoloji üreticilerinden biri olabilriz” dedi.

5 milyon dolar yatırım aldı



Amerika, Almanya, Brezilya, Hindistan, Polonya, Pakistan, Irak, İspanya, İsrail, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ürdün’ün de aralarında bulunduğu 17 ülkeye ihracat yapan Vispera, yakında Ordadoğu, Avrupa ve Amerika pazarına oluşturacağı özel satış ekipleriyle daha fazla ülkeye Türk teknolojisini sunacak. Vispera bugüne kadar Keiretsu Forum Türkiye, Kerietsu Capital, Galata İş Melekleri ve Logo Ventures, İnventram ve Koç Holding A.Ş.’den toplam 5 milyon dolarlık yatırım aldı.

Mağazaların satışını yüzde 15-20 artırıyor

vispera mağazalardaki sabit kameralar üzerinden veya fotoğraf analizi yaparak rafları 7/24 izliyor. Hangi raf boş, tüketici aradığı hangi ürünü bulamıyor, bunları mağaza sahibine analiz ederek sunuyor. Dijital raf takibiyle mağazaların satış hacmi yüzde 15-20 artarken, ciroları yüzde 20 yükseliyor. Yakında bu yazılımı nihai tüketiciye de uyarlayacakları bilgisini veren Erçil, “Tüketici mağazaya gelmeden telefonundan aradığı ürün hangi reyon ve hangi rafta bilecek” dedi.

