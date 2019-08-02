2 Ağustos anlık altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

2 Ağustos anlık altın fiyatları arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz indiriminin açıklamasında sonra dolar ve altındaki düşüş her gün merak ediliyor. En güvenli yatırım aracı olarak görülen altında düşüş gerçekleşiyor. 2 Ağustos anlık altın fiyatları ne kadar? diye merak edenler için 2 Ağustos anlık altın fiyatları haberimizde yer alıyor..

2 AĞUSTOS ANLIK ALTIN FİYATLARI

2 Ağustos 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 413,07 lira, satış fiyatı ise 424,29 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 257,25 lira, satış fiyatı 257,37 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,51 azalışla 253,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira,Cumhuriyet altını 1.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 253,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 254,10 254,30 252,80 253,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.675,00 1.696,00 1.666,00 1.687,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,00 236,00 230,55 234,55

Lira(Tam) Ziynet 1.636,00 1.656,00 1.628,00 1.648,00

Yarım Ziynet 818,00 828,00 814,00 824,00

Çeyrek Ziynet 409,00 414,00 407,00 412,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 252,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 253 liradan, bin 666 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 687 liradan, 230,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234,50 liradan, bin 628 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 648 liradan, 814 liradan alınan Yarım Ziynet 824 liradan ve 407 liradan alınan Çeyrek Ziynet 412 liradan satıldı.