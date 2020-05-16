1915 Çanakkale Köprüsü son durum nedir? 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?

Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni gerçekleştirdi. Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi. 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ulaştırma Bakanı ve yüklenici firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşma gerçekleştirdi. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili merak edilenler ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMALARI

Erdoğan: "Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu."

Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü, 1925 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir."

Erdoğan: "Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz."

1915 Çanakkale köprüsünün ayakları tamamlandı

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON DURUM NEDİR?

4.5 saat sürecek montaj sonrasında kule tamamlanacak. Son blok bu süre sonra tamamlanmış olacak.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Köprünün 18 Mart 2022'de bitirilmesi planlanıyor. 2022'de köprü 4 dakikada geçilecek.