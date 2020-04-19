19 Nisan 2020 altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı anlık çeyrek altın gram altın fiyatları burada!
Koronavirüs sebebiyle fiyatlarında anlık olarak değişiklikler olan altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. 19 Nisan 2020 altın fiyatları merak ediliyor. Canlı anlık çeyrek altın gram altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Canlı ve anlık altın fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
19 Nisan 2020 altın fiyatları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Canlı anlık çeyrek altın gram altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Güncel altın fiyatları, altın alım satım yapan yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyatları haberimizde yer alıyor..
19 NİSAN 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram 375,26 TL'den alınıp, 375,33 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek 604,00 TL'den alınıp, 617,80 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.408,40 TL'den alınıp, 2.466,80 TL'den satılıyor.
REŞAT ALTINI NE KADAR?
Reşat Altını 2.440,87 TL'den alınıp, 2.499,75 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.204,20 TL'den alınıp, 1.235,30 TL'den satılıyor.
DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?
Çeyrek altın: 617,80 Lira
Yarım altın: 1.235,30 Lira
Gram altın: 375,33 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 2.466,80 Lira