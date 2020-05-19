19 Mayıs 2020 altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtları tüm altın alıp satacak olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altın yatırımı yapmak isteyen, hediyelik altın almak isteyenler ile ekonomistler tarafından yakından takip edilen altın fiyatlarına güncel olarak haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

19 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 383,91 TL'den alınıp, 384,10 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 619,00 TL'den alınıp, 630,60 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.239,80 TL'den alınıp, 1.260,80 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.468,20 TL'den alınıp, 2.513,90 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.500,67 TL'den alınıp, 2.546,85 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 387,85 TL'den alınıp, 388,06 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 626,70 TL'den alınıp, 637,50 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.260,00 TL'den alınıp, 1.280,30 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.508,50 TL'den alınıp, 2.552,90 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.540,97 TL'den alınıp, 2.585,85 TL'den satılıyor.