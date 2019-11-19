19 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? Konut kredisi hesaplama Ziraat, Vakıfbank..
19 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Bankalar müşteri kazanmak için faiz oranlarını 1'in altına çekiyor. En son ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi. 19 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? diye merak edenler için Konut kredisi hesaplama Ziraat, Vakıfbank..
19 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? sorusu ev almak isteyenler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi indirimlerinden sonra bankalar da teker teker faiz indirimine gitmişti. İndirim haberleri gelmeye devam ediyor. Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi. 19 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? diye merak edenler için Konut kredisi hesaplama Ziraat, Vakıfbank..
GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İNG BANK KONUT KREDİSİ
ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.
İNG BANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi.
Kuveyt Türk'ten açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0,98'e düşürüldü. Otomatik ödeme talimatı, BES, Kredili Hayat Sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0,95'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabilecek.
KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.
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ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor.
İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.17 olarak belirlendi (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.78 olarak hesaplanmaktadır)
TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Konut kredilerinde 1,1 faiz oranı sunuluyor.
GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ
Konut kredilerinde 1,15 faiz oranı sunuluyor.
YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ
Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı yüzde 1.09