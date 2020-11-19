19 Kasım bugün dolar kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne olur?

Dolar kuru alış satış fiyatları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz haftalarda 8 TL'yi aşan dolarda 8 TL'nin altındaki aşağı yönlü ivme devam ediyor. Bugün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirilecek Merkez Bankası faiz toplantısı sonrasında piyasalardaki durumun ne olacağı merak ediliyor. Ekonomistler bu ayki toplantıda politika faizini medyan beklenti olarak 475 baz puan artırmasının beklendiğini ifade etti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne olur? 19 Kasım bugün dolar kaç TL?

19 KASIM BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

Dolar bugün güne alış kuru 7,7096 TL, satış kuru 7,7240 TL'den başladı.

MERKEZ BANKASI KARARI NE OLACAK?

Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre, yurt içinde, dün yüzde 2,78 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.294,72 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da, bugünkü TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde alımların banka hisselerinde yoğunlaşması dikkati çekerken, bankacılık endeksi günü yüzde 5,05 değer kazancıyla tamamladı.

Dün 7,7180'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7140 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Başkan Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrasında Türk lirası varlıklarına artan ilginin devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, Kovid-19'a ilişkin haber akışı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

21-22 Kasım'da sanal olarak düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nin, artan Kovid-19 vakaları, alınan tedbirler ve aşı çalışmalarında sona yaklaşılması nedeniyle öneminin arttığına dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.240 ve 1.225'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk PPK toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.