18 yıldır en güvenilir birikim sistemi BES

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, OKS ile birlikte yaklaşık 13 milyon katılımcısı ve 156 milyar liralık fon tutarıyla BES’in 18’inci yılında Türkiye’nin tasarruf kapasitesini katlayacak güce ulaştığını belirtti. Pandemi sonrası insanların geleceklerini güvence altına almayı daha çok düşünmeye başladığını aktaran Ayhan Sincek, BES’in gelişmiş teknolojik alt yapısı, yetişmiş insan kaynağı ve dijital çözümleriyle Türkiye’nin gelişiminde anahtar olduğunun altını çizdi. BES’in artık rüştünü ispatladığını belirten Sincek, “125 binin üzerinde katılımcı, kısa dönemli iniş çıkışlara bakmadan emeklilik günlerine odaklanarak şimdi ikinci emeklilik maaşlarını alıyor. Her yıl 3 bin civarı katılımcı yeni emekliler arasına katılıyor. Tek emekli aylığının aynı yaşam standartlarını sürdürmeye yetmeyeceği bir dünyada SGK’nın yanına destek olarak kurulan BES, bugün artık sosyal güvenliğimizin vazgeçilmez sistemlerinden biri haline gelmiştir” dedi. Sincek, “Gönüllü BES’te 7 milyon katılımcı ile çıkışların serbest olduğu OKS uygulamasında sistemde kalmayı tercih eden 5.6 milyon çalışan, ‘Damlaya damlaya göl olur’ diyerek, biriktiriyor. Bu birikimlerinin üzerine yüzde 25’i kadar da devlet katkısı alıyorlar. Bu yaklaşık 13 milyon katılımcı arasına katılarak Türkiye’nin en iyi tasarruf sisteminden yararlanmayı ve huzurlu bir gelecek planı yapmayı herkes hem kendisi hem de ailesi için düşünmeli” şeklinde konuştu.

‘BES GÜVENLİ LİMAN’



Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi gerçeğiyle karşılaştığımızda geleceğe hazırlık yapmanın önemini daha iyi anladık. Kurumsallaşmış yapısı ve denetleme mekanizmalarıyla katılımcıların haklarının her açıdan güvence altına alındığı bir sistem olan BES en güvenli ve getirisi en yüksek opsiyon. Sistem, katılımcıyı her türlü korumak üzerine tasarlanmış durumda. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından çok sıkı denetlenen BES şirketlerinin faaliyetleri buna ilaveten bağımsız dış denetimden geçiyor. Katılımcıların hesapları ise Takasbank’ta güvence altında tutuluyor. Herhangi bir BES şirketinde olumsuz bir durum olursa katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir BES şirketine aktarabiliyor. Sistemde kalmaya ve tasarruflarını koruyup artırmaya devam edebiliyorlar.

Diğer yandan fonların hesap ve işlemleri, altışar aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabi. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izleniyor. Fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetiminde sürer.”