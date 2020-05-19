18 milyarlık projede ilk tribün bugün dönüyor

Türkiye’nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı’nın altı tribününden ilki, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle iştirak edeceği ilk tribünün hizmete alınma törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

70 YILLIK RÜYAYDI

Pakdemirli, Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olan ve Erdoğan tarafından 2008’de temeli atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde elektrik üretiminin başlayacağını belirtti. Pakdemirli, Dicle Nehri üzerine inşa edilen ve kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin dördüncü büyüğü konumundaki Ilısu Barajı’nın, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer aldığını ifade etti. Pakdemirli, Ilısu projesinin kültürel varlıkların korunması da dahil 18 milyara mal olduğunu söyledi.

ALTI MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK



Pakdemirli, Ilısu’da ilk tribününün devreye girmesiyle ekonomiye 355 milyon lira katkı sağlayacağını söyledi. Pakdemirli “İlk tribün 1 milyon nüfuslu şehrin enerji ihtiyacanı karşılayacak. Tüm tribünler yıl sonu devreye alındığında bu rakam 6 milyon olacak” dedi.