18 Ekim 2019 çeyrek altın alış ve satış fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı haberimizde..

Çeyrek altın fiyatı 18 Ekim 2019 itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Yatırımcılar ve altın alacak vatandaşlar günlük fiyatları yakından takip ediyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, Cumhuriyet altını 1.875,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü. Haberimiz içerisinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

18 EKİM ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın 446.67 TL'den alınıyor, 457.82 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

Çeyrek altın 455.10 TL'den alınıyor, 465.41 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 281,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, Cumhuriyet altını 1.875,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı ve çarşamba itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 281,80 282,00 281,30 281,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.857,00 1.878,00 1.854,00 1.875,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,00 261,00 256,50 260,50

Lira(Tam) Ziynet 1.815,00 1.835,00 1.812,00 1.832,00

Yarım Ziynet 907,00 917,00 906,00 916,00

Çeyrek Ziynet 454,00 459,00 453,00 458,00