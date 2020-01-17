Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,861
  • 6,5243
  • 292.279
  • 121001
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 17 Ocak 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

17 Ocak 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

17 Ocak 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar"

17 Ocak altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar tarihi yükselişin ardından fiyatlardaki değişimleri yakından takip etmeye başladılar. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 292,50 liradan tamamladı. Peki bugün durumlar nasıl?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları 17 Ocak 2020 itibari ile merak edilen konular arasında yerini aldı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde  0,54 azalışla 292,50 liradan tamamladı. 17 Ocak’ta ise çeyrek altın 468 liradan alınıyor, 480 liradan satılıyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilir, merak edilen soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

17 OCAK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 468 liradan alınıyor, 480 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1874 liradan alınıyor, 1915 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 292 liradan alınıyor, 292 liradan satılıyor.

,

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde  0,54 azalışla 292,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira,  Cumhuriyet altını 1.948,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı  ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 292,50 liradan işlem gördü.     

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                        ÇARŞAMBA              PERŞEMBE             

                                            Alış       Satış      Alış       Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   293,90     294,10     292,30     292,50    

Cumhuriyet Ata Lira        1.937,00   1.958,00   1.927,00   1.948,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)       268,00     272,00     266,50     270,50    

Lira(Tam) Ziynet           1.893,00   1.913,00   1.883,00   1.913,00  

Yarım Ziynet               946,00     956,00     941,00     951,00    

Çeyrek Ziynet              473,00     478,00     471,00     476,00     


Kuzey Karan'ı solladı!
Onlar da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz
Hadise'den eleştirilere göndermeli yanıt!
Ünlü oyuncunun kızıl saçlarından eser kalmadı! Görenler tanıyamadı
Cansu Dere'nin Boğaz'daki yeni villasının kirası dudak uçuklattı!
<p>Endonezya´nın Güney Sulawesi bölgesindeki Gowa´da yaşayan lise öğrencisi Nabila Az-Zahra (16) sos

İkiz Kardeşler, Yıllar Sonra İnstagram Sayesinde Gerçeği Öğrendi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fenerbahçe'de Comolli'nin eleştiri toplayan transferleri