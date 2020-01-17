17 Ocak 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları 17 Ocak 2020 itibari ile merak edilen konular arasında yerini aldı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 292,50 liradan tamamladı. 17 Ocak’ta ise çeyrek altın 468 liradan alınıyor, 480 liradan satılıyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilir, merak edilen soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

17 OCAK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 468 liradan alınıyor, 480 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1874 liradan alınıyor, 1915 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 292 liradan alınıyor, 292 liradan satılıyor.

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DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 292,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.948,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 292,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 293,90 294,10 292,30 292,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.937,00 1.958,00 1.927,00 1.948,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 268,00 272,00 266,50 270,50

Lira(Tam) Ziynet 1.893,00 1.913,00 1.883,00 1.913,00

Yarım Ziynet 946,00 956,00 941,00 951,00

Çeyrek Ziynet 473,00 478,00 471,00 476,00