17 Haziran 2020 anlık, güncel altın fiyatları : Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

17 Haziran 2020 anlık altın fiyatları yayında! Bugün altın fiyatları yatırımcısını güldürüp güldürmeyeceği konusunda merak ediliyor. Altın alacak olan vatandaşlar özellikle tercih edilen çeyrek altın, gram altın fiyatları için yakın takip içerisindeler. Gün içerisinde oldukça hareketli olan anlık, güncel altın fiyatları ekonominin de nabzını tutuyor. Anlık fiyatları haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz.



17 HAZİRAN 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 377,75 TL olurken satış fiyatı ise 377,85 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 617,90 TL’den alınıp 621,90 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.231,30 TL'den alınıp, 1.241,60 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.512,00 TL, satış fiyatı ise 2.550,00 TL olarak belirlendi.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını 2.544,47 TL'den alınıyor, 2.582,95 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 379,19 TL olurken satış fiyatı ise 379,29 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 618,90 TL’den alınıp 623,30 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.234,10 TL'den alınıp, 1.245,20 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.468,10 TL, satış fiyatı ise 2.482,50 TL olarak belirlendi.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını 2.500,57 TL'den alınıyor, 2.515,45 TL'den satılıyor.