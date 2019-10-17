A101 17 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte A101 aktüel ürünleri

17 Ekim A101 aktüel ürünleri perşembe gününün gelmesi ile beraber market raflarındaki yerlerini aldı. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyen vatandaşlar her hafta erken saatlerde marketlere gidiyorlar. Bu hafta makarna tabağı 9,95 TL’den, desenli sunum tabağı 4,95 TL’den, portatif ayakkabılık 24,95 TL’den, cam kase 2,50 TL’den, 3’lü meşrubat bardağı 9,95 TL’den, kapaklı şişe 9,95 TL’den, 2’li patates soğan sepeti 45 TL’den, vakumlu hurç 19,95 TL’den satışa çıkarıldı.

A101 17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU