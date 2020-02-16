16 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. 16 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 501,00 lira, Cumhuriyet altını 2.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 308,20 liradan işlem gördü. Haberimiz içerisinden güncel açıklamalara ulaşabilirsiniz.

16 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 308 liradan alınıyor, 308 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 493 liradan alınıyor, 505 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1973 liradan alınıyor, 2016 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 986 liradan alınıyor, 1011 liradan satılıyor.

HAFTA KAPANIŞINDA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı cuma gününü yüzde 0,33 artışla 308,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 501,00 lira, Cumhuriyet altını 2.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 308,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma günü itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 307,00 307,20 308,00 308,20

Cumhuriyet Ata Lira 2.023,00 2.044,00 2.030,00 2.051,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 280,00 284,00 281,00 285,00

Lira(Tam) Ziynet 1.977,00 1.997,00 1.984,00 2.004,00

Yarım Ziynet 989,00 999,00 992,00 1002,00

Çeyrek Ziynet 494,00 499,00 496,00 501,00