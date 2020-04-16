Dolar alış satış fiyatı bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2020 dolar kuru ne kadar? İşte canlı dolar kuru..

16 Nisan 2020 dolar kuru ne kadar? Dolar alış satış fiyatı bugün ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Corona virüs salgınına yönelik haber akışı kur üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün 6.82'den 6,91'e yükselen dolar/TL yeni güne de 6,9182'den başladı.

16 NİSAN 2020 DOLAR KURU NE KADAR?



16 Nisan 2020 dolar kuru 6,92 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,52 seviyesinde işlem görüyor.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?



Uzmanlar, dünya genelinde açıklanan verilerin Covid-19 nedeniyle ekonomilerde hasara işaret ettiğini belirterek, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu, haftalık para be banka istatistikleri, yurt dışında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,95'in direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,80 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini dile getirdi.