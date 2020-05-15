1.6 milyon müşteriye can suyu! Virüsle mücadeleye 57 milyarlık acil kredi

Halkbank, uygulamaya alınan tedbirlerin etkisiyle yeni yıla pozitif göstergelerle başlayan Türkiye ekonomisine desteğini ilk çeyrekte de sürdürdü. Banka, ilk çeyrek sonunda toplam kredilerini 2019 sonuna göre yüzde 10.6 artışla 441.5 milyar TL’ye taşıdı. Halkbank’ın aktif büyüklüğü ise, yüzde 7.5 artarak 491.2 milyar TL’ye ulaştı.

700 BİN KİŞİYE ÖTELEME



Bankanın toplam mevduatı 372. 2 milyar TL’ye yükselirken, ilk çeyrekte karı 825 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Halkbank, nisan ve mayıs aylarında Kovid-19 salgınıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında farklı ürün ve uygulamaları hayata geçirdi. Esnaf Destek Paketi, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Paketi, İşe Devam Kredi Desteği - Can Suyu İşletme Kredisi ve İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi gibi ürünlerle banka, 1.6 milyon müşterisine 56.7 milyar TL kredi kullandırdı. Müşterilerinin acil ihtiyaçlarını öncelik kabul ederek, salgın sürecinde kredi borçlarını öteleme imkânı sunan Halkbank’ın borç öteleme imkânından 215 bin bireysel müşterinin yanı sıra 487 bin işletme olmak üzere toplam 700 binin üzerinde müşteri yararlandı. Ötelenen borç geri ödemesi 22.5 milyar TL’ye ulaştı. Banka, Finans Grubu adına Milli Dayanışma Kampanyası’na 56 milyon TL bağış yaptı.

BAŞARILI SINAV VERDİK



Türkiye’nin koronavirüs salgınına karşı tüm dünyanın örnek aldığı bir mücadele ortaya koyduğunu ve Halkbank’ın her zaman olduğu gibi, imkânlarını müşterilerine destek vermek için seferber ettiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Sağlık sistemimiz gibi kamu bankalarımız da salgına karşı mücadelede başarılı bir sınav vermiştir. Tüm personelimizin fedakârlıkla çalıştığı bu dönemde, kurumlarımız aracılığıyla sunulan yeni ürün ve uygulamalar ekonomik istikrarın korunmasına büyük katkı sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

YERLİ SANAYİNİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK



Bu dönemde yerli malı kullanımını özendirmeye ve katma değerli ürün imalatını artırmaya özel önem verdiklerini belirten Arslan, “Yaşananlar, yerli sanayilerin önemini bir kez daha gösterdi” dedi.

‘İVME’ BAKİYESİ 12 MİLYARA YAKLAŞTI



Halkbank'ın firmaların istihdam artışının desteklenmesi amacıyla sunduğu İstihdam Odaklı İşletme Kredisi kapsamında kredi bakiyesi 12.1 milyar TL olarak gerçekleşti. İstihdama katkı ve döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi hedefiyle oluşturulan İVME Finansman Paketi’nde ise toplam kredi bakiyesi 11.8 milyar TL’ye ulaştı. Banka ayrıca, bireysel müşterilerine uygun çözümler sunan ürünleriyle ihtiyaç kredisi bakiyesini 19.8 milyar TL’ye, konut kredisi bakiyesini ise 30.7 milyar TL’ye çıkardı.