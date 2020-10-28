1.6 milyon kişiye iş

Salgın sonrası toparlanma sürecine giren Türkiye’nin yeni yıla dönük yol haritası belli oldu. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan ‘2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre Türkiye gelecek yıl ertelenen tüketim ve yatırım harcamalarıyla yüzde 5.8 büyüyecek. Büyümeyle birlikte 1.6 milyon kişinin de iş imkanına kavuşması bekleniyor. Programa göre istihdam 26.7 milyondan 28.3 milyona çıkarılacak.

8.661 DOLAR GELİR

Buna karşılık işsiz sayısının ise 4.2 milyonla aynı kalması öngörülüyor. İşsizlik oranının 13.8’den 12.9’a çekilmesi hedeflenen programa göre kişi başına gelir ise 8.381 dolardan 8.661 dolara çıkarılacak. 478 milyarlık yatırımın öngörüldüğü programa göre gelecek yıl ihracat yüzde 10.9 artarak 184 milyar dolara, ithalat yüzde 11.4 yükselerek 223.3 milyar dolara ulaşacak. Böylece dış ticaret açığı 39.3 milyar dolara gerileyecek. Cari denge 2021’de Kovid-19 salgınının etkisini üzerinden atacak ve cari işlemler açığı 13.9 milyar dolar seviyesine inecek.

İmar ve enerji için özel mahkeme



• Hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulması için düzenleme yapılacak.

• Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri için yeni bir mesleğe giriş modeli ve sınavı ile hukuk fakültelerinden mezunların istihdam edileceği noter yardımcılığı müessesi getirilecek.

• İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerjide özel mahkemeler kurulacak.

• Noterliklerin görev ve iş dağılımı yeniden düzenlenecek, bazı çekişmesiz yargı işlerinin noterlikler tarafından yapılabilmesi sağlanacak.

• Adli yardımda kırılgan gruplara öncelik verilecek.

Kadın üniversitesi hayata geçiyor



• Kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

• Yükseköğretimde, meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak.

• Pandemi süreci ve gelişecek yeni durumlara göre, öğrenci devamı takip edilerek devamsızlık raporu hazırlanacak.

• EBA’nın etkin kullanımı amacıyla ders destek materyallerinin ve uygulamaların sayısı artırılacak.

• Ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacak.

Gayrimenkul vergisine yeni düzenleme yolda

• Programa göre vergisel teşvikler gözden geçirilecek.

• Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek.

Halka açılana vergi teşviki



• Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin sermaye artırımı teşvik ediecek.

• Şirketlerin halka açılması için vergisel teşvikler getirilecek.

• Elektronik çek ve bono sistemi kurulacak.

• İstihdam teşvikleri sade yapıya kavuşacak.

TOKİ’den 100 bin sosyal konut



• TOKİ 2021’de 100 bin sosyal konut yapacak.

• Filyos Limanı’nın altyapısı tamamlanacak.

• Yenikapı Kruvaziyer Limanı ihale edilecek.

• TÜRKSAT 5A faaliyete geçirilecek.

• Milli elektrikli trenin seri üretimi başlayacak.

Denizde 2023’e kadar 26 sondaj

• Programa göre TPAO tarafından 53 adet kara arama kuyusu açılacak.

• Denizde ise 2023 sonuna kadar sondaj sayısı 26’ya çıkarılacak.

• Karadeniz’de keşfedilen gaz sahasında ön fizibilite, tespit kuyuları ve deniz tabanı sistemleri yapılacak.