16 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık, canlı altın fiyatları haberimizde..

16 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Altın hem hediyeleşme hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor. Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının yükselmesinden sonra gram altına yöneliş arttı. 16 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar? diye merak ediyorsanız anlık, canlı altın fiyatları haberimizde..

16 EKİM ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 281,19 liradan satışta 281,31 liradan, çeyrek altın ise alışta 452,25 liradan satışta 463,54liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASIL KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 282,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 459,00 lira, Cumhuriyet altını 1.878,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 282,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 285,00 285,20 281,80 282,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.878,00 1.899,00 1.857,00 1.878,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 260,00 264,00 257,00 261,00

Lira(Tam) Ziynet 1.835,00 1.855,00 1.815,00 1.835,00

Yarım Ziynet 918,00 928,00 907,00 917,00

Çeyrek Ziynet 459,00 464,00 454,00 459,00





Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 281,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282 liradan, bin 857 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 878 liradan, 257 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261 liradan, bin 815 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 835 liradan, 907 liradan alınan Yarım Ziynet 917 liradan ve 454 liradan alınan Çeyrek Ziynet 459 liradan satıldı.