Altın fiyatları 16 Aralık 2019 canlı, anlık ne kadar? İşte güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları..

16 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusu arama motorunda altın almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi. Çeyrek altındaki yükselişten dolayı gram altına yönelmeler arttı. Cuma günü kapanışta serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,20 lira oldu. 16 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? İşte güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları..

16 ARALIK 2019 ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 275,54 liradan satışta 275,54 liradan

Çeyrek altın bugün alışta 441,00 liradan satışta 452,02 liradan

Yarım altın bugün alışta 881,99 liradan satışta 904,02 liradan işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 275,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira,Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatıise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 275,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,00 276,20 275,00 275,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.819,00 1.840,00 1.812,00 1.833,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00 256,00 251,00 255,00

Lira(Tam) Ziynet 1.778,00 1.798,00 1.771,00 1.791,00

Yarım Ziynet 889,00 899,00 886,00 896,00

Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 443,00 448,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 275 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,20 liradan, bin 812 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 833 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 771 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 791 liradan, 886 liradan alınan Yarım Ziynet 896 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı.