150 ülke arasından Türkiye'yi seçti

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Mondelez International Türkiye, 54 milyon dolarlık kapasite artışı yatırımı için düğmeye bastı. Kent, Falım, First, Olips, Jelibon, Oreo, Milka, Toblerone markalarının sahibi Mondelez Türkiye, bu yatırımla kapasiteyi 20 bin ton artıracak. Mondelez Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, "Gebze fabrikasına tatlandırıcı üretim hattı kuruldu. 7 yılda Mondelez, Türkiye’ye 220 milyon TL yatırım yaptı" dedi. Mondelez’in 150 ülkede faaliyet gösterdiğini hatırlatan Karagöz, "Hepsi yatırımın kendi ülkelerinde yapılmasını istedi. Ama Türkiye’de karar kılındı. Karar ekonomik analizlere bakılarak alındı" dedi.

Bayram içi 12 bin ton şeker üretildi

TÜRKİYE’DE hediyelik ve ikramlık şeker pazarının 300 milyon TL olduğunu hatırlatan Karagöz, "Bu yıl bayram şekerleri için Gebze’deki tesiste yaklaşık 12 bin tonluk üretim gerçekleştirildi" diye konuştu.