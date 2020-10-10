150 milyon dolarlık yatırımla İstanbul'da ilk ‘Vega' açıldı

Ankara kökenli inşaat firması Nata Holding, Türkiye genelinde Vega Alışveriş Merkezleri zincirinin 8’inci halkası Vega İstanbul’u hizmete açtı. Sultangazi’de TEM Otoyolu’nun yanında, 150 milyon dolar yatırımla hayata geçen proje dahilinde alışveriş merkezinin yanı sıra 500 daireden oluşan Tem Point konut projesi ve 120 yatak kapasiteli bir özel hastane bulunuyor. Bu yıl Türkiye’ye 250 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, “Geçtiğimiz yıllarda özellikle ağırlıklı olarak Türkmenistan’da projeler geliştiriyorduk. Pandemi nedeniyle yurtdışı yatırımlarımızı bir süreliğine askıya aldık. Rotayı tamamen Türkiye’ye çevirdik. Ve Türkiye’deki yatırımlarımıza konsantre olduk. İstanbul’daki ilk alışveriş merkezimizi de pandemi koşullarında yüzde 90 dolulukla açmanın mutluluğunu yaşıyoruz“ ifadelerini kullandı.

3 TANESİ SÜRÜYOR



Vega İstanbul’un Türkiye’nin 440’ıncı AVM’si olduğunun altını çizen Tanık, “Türkiye’de AVM sahipliği geniş bir kitleye yayılmış dumura. Almanya’da 400 AVM’nin en fazla 40-50 sahibi varken, Türkiye’de bu rakam 320 civarında. Biz bu rakamın orta vadede konsolidasyonlarla azalacağını, Türkiye’de de Avrupa’ya benzer bir tablo oluşacağını düşünüyoruz. Bu pazardan daha fazla pay almak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halen İzmir, Ankara ve Adana’da devam eden toplam 3 AVM yatırımımız bulunuyor. Bunlar da tamamlandığında Vega AVM zinciri 11 halkaya ulaşacak” değerlendirmesini yaptı.

HEDEF 10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM



Tanık, Nata Holding’in yurtdışında kazanıp, Türkiye’ye yatıran bir firma olduğunu belirterek, “Temel hedefimiz istihdam. 2018- 2019 yılında yaptığımız yatırımlarla doğrudan 1000 kişi, dolaylı olarak ise 8 bin kişiye istihdam sağladık. 2020-2021 yıllarında yeni projelerle 10 bin kişiye dolaylı istihdam sağlamış olacağız” diye konuştu.

1 MİLYAR DOLAR BÜTÇE AYIRDI



Geçtiğimiz aylarda Anadolu Efes’in İstanbul Bahçelievler’de bulunan 120 bin 657 metrekarelik fabrika arazisini satın alan Nata Holding, bu araziye de konut projesi inşa etmeyi planlıyor. Önümüzdeki 5 yılda her yıl için 100 milyon dolarlık yatırım planları olduğunu anlatan Tanık, “5 yılda 500 milyon dolar yatırım planımızın yanı sıra emtia fiyatlarına bağlı olarak hayata geçireceğimiz bir de nikel projemiz bulunuyor. Emtia fiyatları yükselirse, Manisa’da satın aldığımız madeni de çalışır duruma getirmek için 500 milyon dolar yatırım yapacağız. Ve toplamda 1 milyar dolar yatırıma ulaşacağız” ifadelerini kullandı.