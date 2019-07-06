150 milyon dolarlık 'dijital kale' milli veriyi koruyacak 

Özgül Öztürk

Teknoloji grubu NGN, Tuzla Tepeören’de Türkiye’nin en büyük veri merkezi yatırımlarından birine imza attı. 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Star of Bosphorus Veri Merkezi, şirketlere danışmanlık, bulut uygulama yönetimi, felaket kurtarma, yedekleme ve iş sürekliligˆi, güvenlik, veri depolama, barındırma olmak üzere geniş?bir yelpazede, uluslararası standartlarda hizmet sunacak. Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptıklarını belirten NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) İnanç Erol, “Dijital çağı yakalayan, ‘kendi verisinin sahibi ve koruyucusu’ bir Türkiye olmak için ‘milli veriyi’ ülkemizde tutmak amacıyla bu yatırımı hayata geçirdik” dedi.

5 YILDA 2 MİLYAR KATKI

Star of Bosphorus Veri Merkezi’nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan İnanç Erol, bu yatırımla 5 yıl içerisinde Türkiye ekonomisine 2 milyar TL katkı sunacaklarını ve yurtdışına veri hizmeti ihraç etmeye başladıklarını söyledi. Erol, şimdiden 3 yabancı ülkenin, veri merkezlerinden hizmet almaya başladığına dikkat çekti.

Hedef, Türkiye’yi oyun kurucu yapmak

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijitalleşme alanında Ar-Ge ve yenilik projelerine son 7 yılda 1.6 milyar liradan fazla destek verdiklerini, bu desteklerden depolama ve veri analitiği projelerinin yüzde 10 pay aldığını söyledi. Ali Taha Koç ise, “Verilerimizi topraklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız” dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut da, Star of Bosphorus’un sadece yatırım değeri olarak değil, ülkeye çekilecek diğer yatırımlara da büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Merkez 1000 kişiye istihdam yaratacak

Tuzla'da 24 bin metrekare kapalı alana sahip tesis, sadece deprem değil, tüm doğal afetler düşünülerek güvenli bir arazi üzerine konumlandırıldı. Tesis, 9 şiddetindeki depreme bile dayanabilecek. 250 kişinin çalıştığı merkez, tam kapasite çalışmaya başladığında 1000 kişiye istihdam yaratacak.