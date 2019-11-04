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  3. '150 bin çoban ihtiyacımız var'

'150 bin çoban ihtiyacımız var'

'150 bin çoban ihtiyacımız var'

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 5 bin lira maaş ödenmesine rağmen, çalıştıracak çoban bulamadıklarını söyledi.

Osman Nuri CERİT 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Meralarımız, coğrafyamız ve iklim şartlarımız yeterli olmasına karşın çoban bulamadığımız için hayvancılık yapamıyoruz. Hali hazırda 150 bin çoban açığımız var” dedi. Çelik, “İşe yerleştirmelerde çobanlığa yüzde 10-15 kontenjan ayrılmalı. Böylece işsizlere iş bulma imkanı sağlamış oluruz” şeklinde konuştu. 

ŞU AN AFGANLAR KAÇAK ÇALIŞIYOR  

Yetiştiricilerin, Türk çoban bulunamaz ise Afgan çoban istediklerini ve çalışma izinleri konusunda önemli gelişmelerin olduğu bilgisini veren Çelik, “Şu anda mevzuat konusunda çalışmalar sürüyor. Hali hazırda birçoğu kaçak çalışıyor” diye konuştu. 

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